Увеличить количество междугородних автобусов предложил аким ЗКО
В частности, это касается автобусов, следующих по маршруту Уральск - Атырау, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Трасса Уральск - Атырау в народе печально известна как "дорога смерти", которая ежегодно уносит жизни десятков человек. Первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин напомнил, что на дорогах республиканского и международного значений аварийность остается крайне высокой. Все мы помним два крупных ДТП в феврале прошлого года, при которых погибло сразу 12 человек, и в этом году трагическая история повторилась. В январе 2022 года в четырёх авариях на дорогах республиканского и международного значения погибло 15 человек, причём два из этих ДТП произошли по причине гололёда.
– Мы предлагаем рассмотреть вопрос устройства пескобаз вдоль дорог республиканского и областного значения, обозначив их места в прилегающих населённых пунктах, а для погрузки комбинированной дорожной машины организовать привлечение акиматами районов местной техники. Только в этом случае мы сможем оперативно реагировать на погодные условия и исключить холостые пробеги техники для погрузки, - заявил Жанболат Жаншин.
Кроме этого, полицейский начальник предложил на загородных дорогах наносить дорожную разметку из качественных материалов со светоотражающими элементами. Они значительно повышают ориентирование водителей в ночное время суток и в условиях недостаточной видимости, что практически исключает такой вид ДТП как опрокидывание и съезды в кювет.
Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что необходимо увеличить количество зарегистрированных междугородних автобусов. Это поможет избежать множество аварий, которые происходят с незарегистрированными такси.
– Доехать до Атырау на автобусе обойдётся дешевле, ведь проезд стоит около пяти тысяч тенге. Нужно рассмотреть этот вопрос и принять решение, возможно будем выделять субсидии или поможем переоборудовать автобусы под метан. Если рейсы рентабельные, то решите этот вопрос, через месяц жду конкретные предложения, - сказал глава региона.
Стоит отметить, что за январь этого года на дорогах области зарегистрировано 17 ДТП, в которых погибли 17 человек и 27 получили различные телесные повреждения.
