Соответствующее постановление подписал премьер-министр Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 600 молодых новобранцев отправятся на воинскую службу из ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно документу, на воинскую службу сроком на два года призываются офицеры запаса, годные к воинской службе и не прошедшие её (окончившие военные кафедры - прим. автора). Постановление вводится в действие с 11 марта 2022 года. В приложении говорится, что призыву подлежат 150 офицеров запаса Вооружённых сил РК и 40 офицеров пограничной службы КНБ Казахстана.