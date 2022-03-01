В Уральске синоптики переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..+1, ночью похолодает до -7..-9. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +7..+9 градусов, ночью +1..+3 градусов. Ветер восточный до 5 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -1..+1 градусов. Ночью похолодает до -9..-11 градусов. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +11..+13 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

Под влиянием фронтальных разделов на севере и востоке Казахстана пройдёт снег; в центре, на юге и юго-востоке – осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, гололёд и усиление ветра.