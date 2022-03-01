Как часто нужно менять подушку?

Как узнать, что пора сменить подушку?

Как часто нужно стирать подушку?

Фото с сайта pexels.comЕсли вы трудно засыпаете, а утро начинается с бессилия и повышенного утомления, а ещё очень часто мучаетесь от болей в горле, першения, кашля, то причина очевидна - вам пора сменить свою полюбившуюся подушку на новую. По мнению исследователей, любую подушку в среднем нужно менять каждый год. Со временем наполнители приходят в негодность, сминаются и принимают неправильную форму. А в материале заводятся клещи, которые способны вызвать серьезные болезни.Для того, чтобы узнать пришло ли время попрощаться с подушкой, необходимо провести всего лишь один тест. Сложите ее пополам, хорошенько сомните, постарайтесь выпустить из нее весь воздух. Затем отпустите. Если подушка примет прежнюю форму, то наполнитель в ней все еще выполняет нужные функции и во сне будет правильно придерживать вашу голову и шею. Если подушка не выпрямилась, это значит, что в ней потерян нужный функционал. Такой тест пригоден, как только вы стали понимать, что не высыпаетесь.Многие знают, что любой человек треть своей жизни тратит на сон. Стоит задуматься, сколько подушка для сна способна в себе накопить омертвевшую кожу, пыль, выделения жировых желез, различных бактерий и клещей. Это целое царство, которое предоставляет опасность для человека. Исходя из этого, можно сделать выводы, что подушка способна привести к появлению аллергической реакции, боли в горле, першения, кашля, высыпания на коже. Поэтому ее необходимо стирать каждые три месяца. Кстати, для подушки очень удобно использовать чехол, который сможет продлить ее функциональность. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.