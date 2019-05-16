НЕ заплывайте за знаки ограждения!

НЕ купайтесь в запрещенных местах!

НЕ пользуйтесь при купании камерами, мячами, досками!

НЕ прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров!

НЕ подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам!

НЕ ныряйте в незнакомом месте!

НЕ допускайте шалостей на воде!

НЕ подавайте ложных сигналов!

На сегодняшний день в Акжайыкском районе зарегистрировано 4 случая гибели людей на водоемах, из них 1 несовершеннолетний. Главной причиной гибели людей на водоемах является несоблюдение правил безопасности при купании на воде. - Так, 21 апреля в Тайпакском сельском округе Акжайыского района, вблизи поселка Шабдаржап на реке Урал, во время рыбалки утонули 2 мужчин 1977 и 1983 года рождения. В этом месяце зарегистрированы 2 случая: 12 мая в поселке Тайпак при купании на реке Урал утонул несовершеннолетний 2008 года рождения, а 13 мая его тело было найдено местными жителями, - рассказали в ДЧС ЗКО. 14 мая на Кировском водохранилище также во время рыбалки утонул гражданин 1960 года рождения. Его тело было обнаружено 15 мая в 11.15 спасателями ДЧС ЗКО.