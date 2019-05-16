В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 17 и 18 мая будет проведена республиканская акция «Приемная на дороге». Во всех городах и районных центрах ЗКО руководители административной полиции, местной и миграционных служб проведут мобильный прием граждан. В специально оборудованных автобусах можно будет разрешить вопросы по действиям сотрудников полиции, административным штрафам, узнать о государственных услугах, оказываемых полицией и использовать возможности цифровизации органов внутренних дел. - Для удобства населения и решения возникающих вопросов во время проведения акции также будут осуществлять прием граждан начальники регистрационно-экзаменационных подразделений, дорожно-технического надзора и административной практики, - рассказали в пресс-службе полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.