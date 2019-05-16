Прием полицейские будут вести 17 и 18 мая на улице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 17 и 18 мая будет проведена республиканская акция «Приемная на дороге». Во всех городах и районных центрах ЗКО руководители административной полиции, местной и миграционных служб проведут мобильный прием граждан. В специально оборудованных автобусах можно будет разрешить вопросы по действиям сотрудников полиции, административным штрафам, узнать о государственных услугах, оказываемых полицией и использовать возможности цифровизации органов внутренних дел. - Для удобства населения и решения возникающих вопросов во время проведения акции также будут осуществлять прием граждан начальники регистрационно-экзаменационных подразделений, дорожно-технического надзора и административной практики, - рассказали в пресс-службе полиции. "Приемная на дороге" будет проводиться 17 и 18 мая  с 10.00 до 19.00 по ул. Жангир хана, 160 (напротив здания СпецавтоЦОНа) и по ул. Чагано-Набережная, 84 (напротив здания ЦОНа). Также в эти дни Вы можете обратиться в  департамент полиции ЗКО по телефонам горячей линии: 98-40-18 и 8-747-292-95-30. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.