Оглашен 15 мая 2019 года Премьер-министру Республики Казахстан Мамину А.У Депутатский запрос Уважаемый Аскар Узакпаевич! Близится к завершению очередной учебный год, и тысячам молодых казахстанцев предстоит выбрать путь для продолжения своего образования. Государство нацеливает новое поколение на получение рабочих специальностей, необходимых для индустриального развития отечественной экономики. Запущена уникальная программа «Бесплатное профессиональное техническое образование для всех», которая дает каждому возможность получить рабочую профессию за счет бюджета. Тем не менее, первый этап указанной программы фактически провалился, поскольку даже бесплатными возможностями воспользовалась небольшая доля молодежи. Одна из причин заключается в том, что данный проект изначально был нацелен не на качество, а на массовость, обещая охватить 670 тысяч человек. При этом не были тщательно изучены потребности как рынка труда, так и самой молодежи. Государство ежегодно увеличивает затраты по программе, хотя рациональнее было бы проверить ее в пилотном режиме на примере отдельных регионов или отраслей с внедрением передовых зарубежных практик работы с предприятиями и будущими специалистами. Привлекательность рабочих специальностей настолько упала, что ее восстановление требует огромной системной работы, а не просто бесплатного образования. Кроме того, между образовательными планами и реальной ситуацией в экономике сложился большой разрыв. Комитет по статистике провел обследование крупных и средних предприятий, на которых в общей сложности числится 2 миллиона 416 тысяч человек. При этом ожидаемая потребность в работниках на текущий год составляет лишь 11 тысяч человек, то есть 0,5%. Экономика хоть и растет, но не генерирует рабочие места по техническим специальностям, связанные с созиданием продукции. Анализ программы индустриально-инновационного развития показывает, что она практически не оказала влияние на структуру рынка труда. В приоритетных отраслях промышленности за последние 5 лет, с 2014 по 2018 годы, создано очень ограниченное количество рабочих мест. Так, в сфере производства продуктов питания занятость выросла на 1600 человек, в цветной металлургии – на 700 человек, в агрохимии – на 800 человек, в производстве железнодорожной техники – на 100 человек, в нефтегазохимии не изменилось. В то же время в большей части приоритетных отраслей наблюдается вообще обратная картина – сокращение числа рабочих мест. За 2014-2018 годы численность занятых упала: - в производстве стройматериалов - на 8900 человек; - в производстве оборудования для горнодобывающей промышленности – на 3 тысячи человек; - в нефтепереработке – на 1 тысячу человек; - в производстве химикатов для промышленности – на 1800 человек; - в производстве оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности – на 1 тысячу человек; - в производстве электрооборудования – на 1300 человек; - в производстве автотранспортных средств - на 300 человек; - в производстве сельхозтехники – на 400 человек. Фракция «Народные коммунисты» полагает, что обучение молодежи рабочим специальностям является делом государственной важности, в котором не допустима кампанейщина и формальный подход. В этой связи просим сообщить: 1. Какие меры предприняты для того, чтобы кардинально повысить востребованность программы «Бесплатное профессиональное техническое образование для всех» уже с предстоящего набора учащихся? 2. Исходя из каких данных формируется заказ на профессиональное техническое образование в разрезе конкретных специальностей, имеется ли для этого научное обоснование? 3. С чем связано отсутствие результатов по увеличению числа занятых в приоритетных отраслях программы индустриализации, какие меры предпринимаются по увеличению рабочих мест в сфере промышленного производства? Депутаты фракции «Народные коммунисты»: А. Конуров Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков