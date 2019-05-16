Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, мальчика видели 14 и 15 мая в городском парке культуры и отдыха. – Мальчик был одет в классическую рубашку белого цвета с длинными рукавами, в брюки классические серого цвета, ботинки классические черного цвета. При себе имел рюкзак синего цвета с фирменной надписью «Reebok». А также передвигался на велосипеде марки «Стелс» синего цвета. Рост мальчика 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, коротко подстриженный, - сообщили полицейские. Всех, кто видел мальчика или располагаете какой-либо информацией о местонахождении Жандоса Темиргалиева, полицейские просят сообщить по телефонам: 102; 8 (7112)-51-04-50; 8 (71132) 21-2-49; 21-2-49. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.