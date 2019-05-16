3 апреля на свет появились маленькие Козайым, Жанайым и Бегайым Сагындыковы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
У Дины Хамзиной и Каната Гупранова помимо тройни
в семье уже есть четверо детей - три дочери и сын. Корреспонденты «МГ» навестили счастливых родителей, которые рассказали, как изменилась их жизнь с появлением тройни.
На вопрос от журналистов, как начинается утро у многодетной мамы, она с улыбкой ответила, что встает в 6 утра и вообще для нее нет особой разницы во времени суток, спит она в коротких перерывах, когда уже покормит тройню, переоденет и укачает.
- Конечно, я и не думала, что будет настолько сложно, но все равно я счастлива, что у нас появились маленькие малышки. Каждые три часа у нас кормление, которое занимает 1,5 часа. А потом это бесконечный конвейер укачивания, как только уложишь спать одну доченьку, просыпается вторая, как только укачаешь вторую, обязательно чихнет или икнет третья, которая всех разбудит. Это бесконечный процесс, - рассказывает Дина.
Дина отмечает, что если она успеет поспать 15 минут, то у нее создается ощущение, будто она выспалась. Но каждое утро, несмотря на бессонные ночи, многодетная мама должна успеть накормить завтраком мужа, 13-летнюю Карлыгаш и 7-летнюю Каракоз, потому что девочки идут утром в школу, а муж на работу.
- После того как отправлю всех с утра, просыпается 8-летняя Назерке и полуторагодовалый Нуршат. Тут нужно уделить и им внимание, накормить их, дочь отправить на кружок изобразительного искусства вместе с бабушкой. Школа у нее после обеда. Потом найти время, чтобы заплести ей косички и уследить за сыном, чтобы не обидел самых маленьких девочек, так как он еще у нас еще и ревнивый. Постоянно караулит и отбирает у них соски, они начинают тут же плакать, - делится мама.
Женщина говорит, что во всем ей помогает по дому бабушка, супруг и старшая дочь.
- Остальным детям пока крох не доверяем, они еще сами маленькие, вдруг не правильно возьмут или уронят, все же очень боимся. Но они все между собой поделили их как кукол, - смеется мама. – Мы надели тройне браслеты на ручки разных цветов, чтобы их различали старшие дети и родственники. Синий у Козайым, красный у Жанайым и белый у Бегайым.
Многодетный папа, приходя с работы, сразу же бежит целовать своих принцесс. Он работает в Западно-Казахстанском медицинском колледже, заведует информационным отделом и преподает информатику. Также Канат с радостью бы подрабатывал еще где-нибудь, но ему просто не хватает времени.
- Я стараюсь во всем помогать своей супруге. Нянчу своих красавиц. Иногда сам "вырубаюсь" и засыпаю, даже когда кормлю одну из них, потому что сплю в сутки по три часа, а мне с утра на работу, - с улыбкой на лице говорит счастливый папа. – Самое сложное, наверное, для меня теперь это прокормить всех. Есть свой дом, который я построил. Но надо стремиться к большему, мечтаю построить еще больше.
Родители говорят, что все девочки все разные, но для нас - посторонних людей - все малышки на одно лицо.
- Мы отличаем их сразу даже по плачу. Знаем, кто из них посветлее, кто полнее. К примеру, Жанайым у нас самая крикливая и капризная, у нее болит животик, она очень часто плачет. Козайым, наоборот, спокойная. Но все они любят, чтобы их носили на руках, - говорят родители.
Между тем на помощь Дине приходит социальный работник из поликлиники №6.
- Приходят каждый день без исключений. Бывают у нас около часа. Но все равно мне, как маме сложно доверить ребенка кому-либо, и потом я все равно не усну, чувствую какое-то стеснение, - говорит мама.
С появлением тройни в месяц траты родителей возросли в несколько раз, только на малышек у них уходит около 200 тысяч тенге.
- В день на малышек уходит пачка подгузников, которая стоит 2000 тенге. Затраты сейчас у нас немалые. 60 тысяч тенге тратим только на подгузники, покупаем питание, одна банка стоит 3,5 тысячи тенге. В поликлинике выдают как положено 24 пачки сухой смеси, но этого не хватает, и потом еще кому-то из них не подходит она, - отметила мама.
Кроме того, семья выплачивает кредит, ежемесячная сумма оплаты составляет более 100 тысяч тенге.
Ужинать большой семье вместе не удается.
- Кто-то приходит раньше со школы, кто-то позже. Потом, кому–то надо присматривать за малышками, - пояснила мама. – Но все-таки старшие детки стали намного самостоятельнее после прибавления в семье. Даже самостоятельно учат уроки.
На вопрос журналистов, в чем нуждается многодетная семья, родители скромно улыбнулись и сказали, что от помощи они бы не отказались.
- Мы, конечно, рожали для себя. Но если бы кто-то хотел, к примеру, помочь нам или сделать подарки нашим крохам, мы бы не отказались и были только рады этому, нам бы было полегче немного, - отметила Дина.
Родители выражают благодарность своим работодателям - директору медколледжа Камидолле Ирменову и директору детской деревни Розе Суючалиевой, а также коллективу за поддержку и оказанную им помощь.
tngASTzAnYw
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА