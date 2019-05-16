Сегодня в Атырауской области пассажирскими перевозками занимаются 15 частных компаний, при этом 9 из них оказывают услуги в областном центре – 190 автобусов сосредоточены на 30 маршрутах. – В прошлом году по программе лизингового кредитования был приобретен 91 автобус, однако для решения проблемы нехватки общественного транспорта в Атырау необходимо приобрести еще 150 автобусов. Работа в этом направлении активно ведется, и в ближайшие годы проблема будет решена, – рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асет Оразгалиев. Как отметил аким Атырауской области Нурлан Ногаев, сегодня в регионе успешно реализуется концепция развития общественного транспорта. Наряду с обновлением автопарка внедрена система электронного билетирования. В текущем году начнется реализация проекта по реконструкции 11 городских улиц, который предусматривает установку новых остановочных павильонов, а благодаря субсидированию сферы общественного транспорта удалось повысить заработную плату кондукторам и водителям. – Однако есть и нарекания от жителей, жалующихся на плохую работу общественного транспорта, грубое отношение со стороны кондукторов и водителей. Нужно усилить контроль, решать возникшие проблемы своевременно. Жалоб от пассажиров в социальных сетях стало меньше, но они все же есть, это говорит о том, что еще не все идеально в этом направлении, – обратился Нурлан Ногаев к собравшимся. Касательно общественных перевозок в районах Атырауской области, работа в этой сфере налажена неудовлетворительно. Пассажирские автобусы курсируют из областного центра лишь до Жылыойского района. В остальные районы перевозки осуществляют такси. – Необходимо рассмотреть вопрос субсидирования общественного транспорта во все районы области. К примеру, дороги до Исатая, Махамбета и Индера хорошие, почему бы не запустить комфортабельные автобусы по этим направлениям. Я уверен, что они будут пользоваться большим спросом у сельчан, – выразил уверенность глава региона. В завершении совещания Нурлан Ногаев поручил подчиненным усилить контроль в сфере общественных перевозок с целью уменьшения ДТП с участием автобусов, бережного отношения к новому транспорту и созданию условий для максимально комфортного обслуживания пассажиров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.