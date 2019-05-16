15-летнего Жандоса Темиргалиева нашли спустя двое суток после пропажи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, мальчика нашли сотрудники отдела полиции Теректинского района Еламан Масгут и Ермек Акежанов. – Подросток был найден 16 мая в районе городского парка культуры и отдыха. Мальчик жив-здоров и будет передан отцу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Напомним, 15-летний Жандос Темиргалиев 14 мая вышел из школы в поселке Подстепное Теректинского района ЗКО, но домой он не вернулся. Родители написали заявление о пропаже в полицию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.