15 мая, в Международный день семьи, в спортивном зале СОШ №40 прошла эстафета, в которой участвовали четыре команды. По словам организаторов, мероприятие прошло в рамках проекта "Укрепление семейных ценностей". – Основной целью мероприятия является становление крепкой, дружной, здоровой семьи со спортивным духом. Соревнования будут проходить в виде эстафеты, участников будут оценивать члены жюри. Хочется отметить, что сейчас государство уделяет особое внимание семьям. Ведь именно семья является ячейкой общества. К сожалению, в современном обществе каждый третий брак распадается, много неполных семей. Чтобы не допустить этого, мы должны укреплять семейные ценности, такие как взаимопонимание, уважение, доброта, терпение, сострадание, любовь и забота. Дети с самого рождения должны видеть именно такие отношения между папой и мамой, - рассказала председатель ОО "Ак Отау" Алтынай Искалиева. Оценивать участников соревнований был приглашен чемпион области по спортивному ориентированию, заслуженный мастер спорта Владимир Ферапонтов. – Самый главный критерий, по которому мы будем судить, - это сплоченность и взаимопомощь. Чем дружнее семья, тем сильнее команда. Я знаю это не понаслышке, так как у меня трое детей. Каждому я стараюсь уделить побольше внимания, быть не только отцом, но и другом. Я всегда жду от них обратной связи, ведь если ребенок делится с своими чувствами, значит, он тебе доверяет. Для меня это самое главное, - рассказал Владимир Ферапонтов. Стоит отметить, что среди участников была команда "Топжарган", которая на протяжении трех лет занимала первые места на спортивных мероприятиях. – Мы всей семьей каждый год стараемся участвовать в таких соревнованиях. У нас двое сыновей, муж - альпинист, я работаю спортивным инструктором в детском саду. На этот раз у нас получилась сборная команда родителей и детей начальных классов. Надеемся на победу, - рассказала участник эстафеты Серикова Акжунис. По итогам спортивного мероприятия гран-при и главный приз завоевала команда "Бірлік". Первое место досталось команде "Топжарган", второе место - "Достык", на третьем месте расположилась команда "Арыстан". Все участники были награждены кубками, грамотами и памятными сувенирами. Детям вручили сладкие подарки.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.