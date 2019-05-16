"

С 16 по 26 мая в Уральске проходит ОПМ "Пешеход", основной целью которого является снижение количества ДТП и привлечение внимания общественности к этой проблеме. Для этого на помощь полицейским пришли студенты вуза, которые, вооружившись плакатами с надписью "Пропустите", переходили улицу через "зебру". – Я считаю, что у нас действительно возникла проблема с большим количеством ДТП с пешеходами. Мы должны учить детей быть осторожными и не нарушать ПДД. Сам никогда не нарушал правила и даже если опаздываю, всегда перехожу улицу там, где положено, - рассказал волонтер Ерканат Жамбыл. По словам старшего инспектора ОМПС УП города Уральск Динары Абдулкаликовой, на территории Уральска участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. – К сожалению, с начала года произошло 31 ДТП с участием пешеходов. В результате аварий девять человек скончались, 26 получили травмы различной степени тяжести. По вине самих пешеходов зарегистрированы 10 аварий, в которых погибли пять человек, шесть - получили ранения различной степени тяжести. Только за прошлую неделю в городе произошли несколько ДТП с летальными исходами. Кроме этого, хочется обратить внимание на велосипедистов, которые нарушают правила дорожного движения. Ведь с начала весны уже зарегистрированы два наезда на велосипедистов со смертельными исходами, - рассказала Динара Абдулкаликова. По словам полицейских, многие люди, переходящие дорогу в неположенном месте, не знают элементарных правил дорожного движения. – Они умудряются в 10-20 метрах от пешеходного перехода или светофора сквозь поток машин перебегать проезжую часть. Им грозит за это наказание по статье 615 КоАП РК "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движенияв виде штрафа в размере 2 МРП. Если в течение года люди будут три раза нарушать закон, то им грозит арест на 15 суток. Водители также периодически позволяют себе не пропускать людей и совершать наезды, - сообщил заместитель руководителя ОМПС УП города Уральск Нурбол Мендыханов. Стоит отметить, что с начала года 1848 пешеходов нарушили правила дорожного движения.