Исполнительница не смогла остаться равнодушной и пройти мимо этой печальной истории.

- Нелегко говорить об истории этого клипа. Речь идет о судьбе одного человека. Я никогда не остаюсь в стороне от событий, которые происходят у нас в Казахстане. Я задалась вопросом, почему события, которые происходят у нас, теряют свою актуальность через два-три дня. Это событие сильно затронуло меня, и я решила в память о парне и о его героическом поступке снять клип, - поделилась в интервью Ерке Есмахан. -Я находилась в Москве с деловым визитом, когда услышала о том, что в Казахстане произошло это трагическое событие. На глаза навернулись слезы, сердце защемило. Героически погибший мужчина собирался создать семью. Этот парень - герой нашего времени.

Ерке Есмахан признается, что долго не могла решиться снять клип на данную историю. Однако получив согласие самых близких людей Шалкара, она осмелилась на этот шаг.

- Я долго думала, размышляла о том, как это будет воспринято. Все проанализировав, я в первую очередь позвонила матери Шалкара, получила ее согласие. Также я поговорила с его девушкой Акботой, чтобы в полной мере донести их историю любви, - рассказала Ерке.

Как оказалось, слова песни были специально написаны под эту историю. Композиция называется "1001 күн".

- Песня про любовь, про тоску по любимому человеку. Я разговаривала с Акботой целую ночь. Ее рассказ о том, какой Шалкар хороший человек, все продолжался и не заканчивался. Она рассказывала о том, что и в жизни он был такой же смелый и сильный парень. Этой песней и видеоклипом я хотела донести мысль о том, что мы не должны забывать своих героев. Пожертвовать своей жизнью ради жизни другого человека я считаю мужеством и достойным уважения, - подытожила Ерке.

Проникновенная композиция тронула зрителей до глубины души. Меньше чем за неделю клип набрал 1,5 млн просмотров на YouTube.

- Клип получился очень трогательный пронзительным! Невозможно смотреть без слёз", "Человека не вернуть, но благодаря авторам и исполнительнице подвиг человека навсегда останется в памяти не только казахстанцев. В нашем обществе все еще есть герои, они совсем рядом. И среди полицейских, и среди пограничников, и среди пожарников, и среди простых людей","Одна из лучших работ от Ерке! Шикарная игра актеров, после просмотра возникает чувство мини фильма", "Прекрасная работа", "История трогает до глубины души", - пишут пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Напомним, 24-летний Шалхар Акымгылиев погиб 22 марта, спасая тонущую девушку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Девушку вызволить удалось, сержанта же унесло течением, позже его тело нашли уже бездыханным.

R5pjclfHcHQ

