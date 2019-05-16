Для этого салата многого не надо. Если в холодильнике есть кусочек копченой колбаски - сытный и оригинальный ужин обеспечен. Попробуйте удивить гостей! Состав Яйцо - 3 шт. Огурец - 1 шт. Колбаса - 70 г Лапша быстрого приготовления - 1 пачка Майонез - 1 ст. л. Вермишель залить кипятком и оставить запариваться под крышкой. Яйца сварить. Всё нарезать кубиком. Добавить лапшу, майонез, специи и перемешать!  Все, салат готов. Приятного аппетита! Узнайте как приготовить куриный шашлык на шпажках или интересный салат "Муравейник" .  