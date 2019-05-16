Иллюстративное фото из архива "МГ" По новой системе оплаты труда повысилась зарплата госслужащих департамента АДГСиПК в среднем в 2,3 раза. Если раньше зарплата госслужащего зависела от категории занимаемой должности и стажа работы, то по новой системе оплаты труда будет зависеть от функциональных обязанностей каждого служащего. Функциональные обязанности будут являться самым главным документом, который будет влиять на заработную плату госслужащего. Работники агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции уже получают заработную плату по этой системе. – Новая система оплаты труда состоит из двух частей - постоянная, на основе факторно-бальной шкалы, и переменная, которая состоит из бонусов. По первой части установлены твердые оклады, по которым зарплата сотрудников департамента АДГСиПК увеличилась в два раза. При начислении бонусов учитывается эффективность и результативность государственных служащих за год, то есть деятельность каждого работника оценивается индивидуально от которых зависит размеры их бонусов, - рассказал руководитель управления ДГСиПК Жаксат Муратов. Выяснилось, что по итогам индивидуальной оценки деятельности 16 сотрудников департамента получили оценку "превосходно", 12 сотрудников - "эффективно", оценку "неудовлетворительно" никто не получил. – Максимальный размер выплаченных бонусов составил пять должностных окладов, минимальный размер - два должностных оклада. В денежном эквиваленте сумма бонусов составила от 350 тысяч тенге до 1,3 млн тенге. Благодаря новой системе оплаты труда наши коллеги получили возможность заметно улучшить свои социально-бытовые условия. Большинство наших работников планируют улучшить свои жилищные условия, приобрести жилье, погасить ипотечный займ, внести первоначальные взносы за жилье. Некоторые госслужащие решили досрочно погасить потребительские кредиты, улучшить бытовые условия, купить мебель, бытовую технику, автомашины. Есть и такие работники, которые собираются обучиться, пройти какие-то курсы или оплатить творческие кружки своих детей, - рассказал Жаксат Муратов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.