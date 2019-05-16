С 15 мая по 15 июня в центре культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али пройдет выставка картин, фотографий и изделий прикладного искусства художников Таскалинского района. Организаторами выставки является филиал ЗКО Союза художников РК совместно с центром культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али. Как рассказал директор центра воспитательной работы Таскалинского района Бакытжан Мауленов, данная выставка организована по программе президента "Семь граней великой степи». - Тут представлены работы учителей, художников любителей, а также учеников. Самые яркие работы художников Шолпан Джакуповой, Гульданы Жалмухановой, Дарии Турганалиевой. На выставку привезли работы из бисера, скульптуры, работы из кожи, дерева, холодного войлока, глины. Все они выполнены в национальном стиле. Всего тут 115 работ. Жители, а также гости города могут совершенно бесплатно посещать выставочный зал в центре культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али, - пояснил Бакытжан Мауленов. - В нашем районе развивается искусство. Есть для детей кружки декоративно прикладного искусства и рисование Художник Шолпан Джакупова поделилась, что она создает картины в своей собственной технике. - Я создаю работы, которые сделаны из одного материала, а выглядят как будто совсем из другого, словно они созданы из железа. В основном мною применяются смешанные техники в создании картин. С помощью новой техники я создала более 40 работ в разных сюжетах. К примеру, картины бытового жанра, пейзажи, портреты, - отметила Шолпан Джакупова. Стоит отметить, что многие работы уже были оценены и получали призовые места на областных и республиканских выставках.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.