Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 15 мая, прошла очередная сессия городского маслихата. Руководитель отдела финансов г. Уральск Ербол Шукургалиев сообщил, что по сравнению с 2017 годом, в 2018 году произошло увеличение городского бюджета на 8,6 млрд тенге. Фактические поступления в городской бюджет на 31 декабря 2018 года составили 43,5 млрд тенге, в том числе свободные остатки 2,5 млрд тенге. - Основное поступление за отчетный период было за счет налогов - 8,6 млрд тенге, социальный налог - 7,4 млрд тенге, налог на собственность - 2,9 млрд тенге. По неналоговым поступлениям исполнение составило 395 миллионов тенге. По поступлениям от продажи основного капитала исполнение составило 4,4 млрд тенге, основная сумма поступила от продажи гражданам квартир - 3,7 млрд тенге. Свободный остаток бюджетных средств на конец 2018 года составил 2,5 млрд тенге, - рассказал Ербол Шукургалиев. Целевых трансфертов из Республиканского бюджета поступило 4,3 млрд тенге. Из них по государственной программе "Нурлы жер" переведено и освоено 3,5 млрд тенге. Эти деньги пошли на строительство жилья, электроснабжение ПДП и изготовление ПСД на водоснабжение новых микрорайонов. - Расход городского бюджета по сравнению с 2017 годом увеличен на 8,9 млрд тенге. Расходная часть городского бюджета исполнена на конец года на 99,9%. Неосвоение составило 24,9 млн тенге, из них по республиканскому бюджету неосвоено 0,1 млн тенге. По областному бюджету неосвоение составило 7,5 млн тенге, 2,9 млн тенге были предназначены на строительство площадки на правом берегу Чагана в городском парке, здесь подрядчику выставлена неустойка за невыполнение договорных обязательств. 1,6 млн тенге на строительство детской площадки в микрорайоне Кунаева, также выставлена неустойка подрядчику. 0,5 млн тенге не освоили на строительство детской площадки в целях экономии по госзакупкам. Также были неосвоены средства на строительство сквера в г. Астана, средства на организацию молодежной практики в связи с экономией, - зачитал Ербол Шукургалиев. По словам Ербола Шукургалиева, все причины неосвоения средств вполне объективные. По городскому бюджету неосвоенными остались 17,3 млн тенге. Так, не освоено было 8,3 млн тенге по капремонту школ №13 и №19. В данный момент идут судебные разбирательства. Кроме того, 3,5 млн тенге - невыполнение договорных обязательств, 2,7 млн тенге - экономия средств и так далее. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.