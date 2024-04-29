Tahoe оснащен мощным двигателем V8, просторным салоном и множеством функций, которые делают вождение безопасным и комфортным.

Tahoe – это икона среди полноразмерных внедорожников, который сочетает в себе мощь, комфорт и передовые технологии. Он идеально подходит для тех, кто хочет получить максимум от своего автомобиля, будь то поездки по бездорожью, перевозка большой семьи или просто наслаждаться комфортом и плавностью хода.

Этот легендарный внедорожник доступен по привлекательной цене – 41 990 000 тенге.

Ключевые характеристики Chevrolet Tahoe:

Двигатель V8, 5.3 л, мощность 343 л/с., способный преодолеть любые препятствия.

Разгон до 100 км за 8 секунд. Несмотря на впечатляющую мощность, система dynamic fuel managment отслеживает условия движения и сочетает точное регулирование крутящего момента с отключением цилиндров для снижения расхода топлива и соответствия современным экологическим нормам.

Ультраточная система управления жесткостью подвески Magnetic Ride Control, позволяет сохранить плавность хода и устойчивость.

Проходимость по бездорожью обеспечивает адаптивная пневмо-подвеска с клиренсом от 200 до 230 мм

К конструктивным особенностям модели адаптирована 10-ступенчатая коробка передач. Тяговые свойства двигателя обеспечивают высокую динамику разгона автомобиля весом более 2 600 кг до стокилометровой отметки за 8 сек.

Благодаря современному пакету систем безопасности, все возможные риски на дорогах сводятся к минимуму.

Сиденья автомобиля, отделанные высококачественной кожей премиального уровня. Сами же сиденья окунают в комфорт всех пассажиров без исключения.

Надежность и безопасность: Tahoe имеет репутацию одного из самых надежных внедорожников на рынке, а также получил высокие оценки безопасности от NHTSA и IIHS.

Chevrolet Tahoe – это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный, комфортный и надежный внедорожник.

