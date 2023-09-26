Сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию в Казахстане. Изменения в приказ внёс министр экологии и природных ресурсов. Теперь в перечне таких животных сайгаки, волки, шакалы, вороны, большие бакланы и змееголовы. Документ вводится в действие с шестого октября. Напомним, по результатам весеннего авиаучёта, уральская популяция составила 1,1 миллион особей, а по Казахстану достигла 1,9 миллионов особей. В конце года численность сайгаков может составить около 2,6 миллионов. 18 сентября заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким говорил, что решение по сайгам примут в ближайшее время. И речь шла об их «устойчивом использовании» (переработке определённого числа на мясо — прим. автора). Ежегодно сайгаки наносят ущерб урожаю в ЗКО. На нашествие животных не раз жаловались фермеры. В южных районах они просят объявить режим ЧС. Дикие животные вытаптывают сенокосы, на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота.