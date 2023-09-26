Каким будет Nobel Fest: завтрак с нобелевскими лауреатами, концерт Ратовича и сессия с дизайнером BMW X5

Программа фестиваля охватит широкий спектр тем от искусственного интеллекта до изменения климата, будущего экономики, стартапов и рынка труда, новых граней науки и перспектив человечества.

Топовые спикеры обсудят острые темы в разных отраслях.

В фестивале участие примет Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии Мира, №1 эксперт по климату и устойчивому развитию. Кроме того, на фестивале он расскажет о последствиях глобального потепления, выступив с темой «+1,5 градуса. Успеем ли мы остановить падение мира?»

О наших страхах, ожиданиях от будущего порассуждают всемирно известные футурологи: Герд Леонгард, входящий в ТОП-3 влиятельных визионеров по инновациям (Wired), автор бестселлера «Технологии против человека», а также глава Future Hub в SAP Мартин Везовски.

Гуру Силиконовой долины, один из сорока самых влиятельных умов в сфере высоких технологий (по версии TIME Tech 40) Вивек Вадхва поучаствует в дискуссии о том, что в условиях постоянных изменений ожидает классический бизнес.

А о будущем автомобильной индустрии и трендах промышленного дизайна расскажет Фрэнк Стивенсон, самый влиятельный дизайнер авто в мире, создатель концепта дизайна Mini Cooper, BMW X5, Ferrari F430, Maserati, основатель Frank Stephenson Design (FSD).

Также перед зрителями выступят и инноватор Прасанна Санкар, со-основатель и главный технический директор Rippling — №1 стартапа по управлению персоналом стоимостью в $11,5 млрд, и другие.

Миссию Нобелевского фестиваля по развитию образования, науки и инноваций широко поддерживают отечественные и международные организации, в их числе Генеральный партнёр фестиваля, один из крупнейших общественных фондов Казахстана «Altyn Qyran Foundation», генеральный образовательный партнёр — ключевой университет Центральной Азии «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова», стратегические партнёры — самый влиятельный бизнес-клуб Казахстана YPO Kazakhstan, а также университет нового формата Qamalladin University, официальный партнёр — образовательная компания Platonus, сеть кинотеатров Kinopark, компания BI Group, BI Education, партнёр сессий — Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева.

В числе генеральных медиа партнёров: ведущие медиа-агентство Казахстана Qamalladin media, прогрессивное издание о людях и проектах в Центральной Азии — WeProject, онлайн-платформа Skillbox, официальным рекламным партнёром выступает компания MYD.

Организаторами являются бизнес-клуб Young Presidents Organization Kazakhstan и команда Nobel Fest.