После падения ученика в лестничный пролёт проверка пройдёт во всех школах страны. Об этом написала уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева на своей странице в Facebook. Ученик школы №14 в Астане упал в лестничный пролёт во время перемены, когда поднимался на второй этаж. По словам мальчика, его толкнул одноклассник. Директора школы уволили. Динара Закиева сообщила, что родители отказались от претензий к школе.
— Хотя я считаю, что это преступная халатность — между перилами и лестницей отсутствовало ограждение. Каким образом принимали школу к началу учебного года, сейчас идёт проверка, — написала она.
Теперь проверки пройдут во всех школах.