Редакция «МГ» продолжает цикл материалов об общежитиях города. Ранее мы показали, как живут люди, прославившиеся на весь город тем, что устроили под окнами свалку. И как выглядит общежитие в аварийном здании 30-х годов. Рассказали о доме, где никогда не было газа и горячей воды. Как можно жить дружно с одним туалетом на 12 комнат. Показали два корпуса одного общежития, которые выглядят совсем по-разному. И жизнь общежития для работников бывшей швейной фабрики имени Клары Цеткин.

Общежитие №11 на улице Курмангазы для своих рабочих построило областное управление сельского хозяйства. Сдали в эксплуатацию здание 28 июля 1978 года. Об этом нам рассказала жительница Пелагея Счастная. Она работала в СПМК-813 (Специализированная передвижная механическая колонна — прим. автора) и участвовала в строительстве дома. Пожилая женщина по сей день живёт в здание, в котором когда-то проводила отделочные работы.

По её словам, при возведении дома на каждую работу выписывался акт. Всего в строительстве женщина проработала около 20 лет.

Пелагея Ивановна

— Комнаты выдавали по записи. Например, молодожёнам. Квартиры в то время плохо сдавались. Я занималась отделочными работами, потом в конторе мастером немножко поработала и в конце концов я стала мыть полы. А полы я стала мыть из-за детей, чтобы проводить с ними больше времени. Водить их в школу и садик, у меня же их четверо было. Правда сейчас их трое, старшего я похоронила семь лет назад. Это общежитие построили быстро, в 1977 году уже поставили корпус, а в 1978 мы приступили к установке окон и дверей, отделочным работам. Мне сначала дали комнату на третьем этаже, жили я, муж и ребёнок. Комната была площадью 12 квадратов. Жили дружно, соседи хорошие всегда были. У нас и холодная и горячая вода была. И душ у нас был общий, кто вперёд займёт, тот и помоется. Кухня была общая, там у нас тоже была и холодная, и горячая вода. В коридоре стояла цистерна, туда завозили газ. А потом уже и природный газ провели, — рассказала жительница общежития.

Когда у Пелагеи Счастной родился ещё один ребенок, в комнате стало тесно и она попросила увеличить их жилплощадь. В этот момент начались массовые переезды и освободилось много комнат. Тогда семью и переселили на пятый этаж, предоставив им две комнаты.

Фото Ивана Повытчикова

— Как только мне дали бумагу, я сразу же переехала в новую комнату. Потом у меня родился ещё один сын и дочь. Приватизировала свою секцию в 2004 году. У меня ведь большая семья. Но мне никто не отказывал, а сразу выделяли дополнительную площадь. Я сама участвовала в строительстве этого дома. Я такой человек, если сказал начальник «надо пойти там штукатурить», шла и штукатурила, несмотря на образование. Если нужно варить швы, то и это делали. Я по образованию строитель. Знаю всё об отделочных работах, работу плотника, знаю всё об электричестве. Правда, сантехнику я знаю не очень. Зато сварочные знаю. Знаете, как было? Встанешь в шесть часов утра, детей поднимешь, накормишь, оденешь и развозишь по садикам и в школу. А сама бежишь потом на работу. А ехать надо было до железнодорожного вокзала, а потом ещё через мост идти. В совхозах строили школы, в селе Жымпиты —больницу. Я на всех стройках побывала. Это самая лучшая профессия, — говорит Пелагея Ивановна.

Женщина признаётся, что оставаться такой энергичной и жизнерадостной ей помогла не только работа на стройке, но и умение радоваться мелочам и быть благодарной всему, что происходит. Сейчас Пелагеи Ивановне 75 лет, у неё четверо внуков, старший уже поступил в колледж, а младший ходит в садик.

Строитель вспоминает, что раньше в коридорах лежала плитка, а полы мыли с хлоркой каждый день. В холле и на лестничных площадках были батареи. Окна были застекленные, чувствовались тепло и уют. Сейчас же в общежитии и батареи не осталось. На этажах практически нет света.

В Уральске насчитывается около 20 общежитий и все они нуждаются в капитальном ремонте. У четырёх из них нет формы правления. В среднем здания построены в 1970-1980 годах.

13 общежитий — девятиэтажных (около 2 170 квартир), в шести пятиэтажках примерно 654 квартиры. Не все жители коммуналок могут похвастаться чистотой подъезда, светом в коридорах или рабочим санузлом. Протекающие крыши, затопленные нечистотами подвалы, зловоние, а у кого-то вовсе отсутствует туалет. В таких условиях живут целыми семьями, с детьми и пожилыми родителями. Некоторые – всю жизнь.

Фото Ивана Повытчикова