Вивек Вадхва — эксперт в области новых технологий, профессор Стэнфорда и Гарварда, он вывел пять компаний на IPO с капитализацией в несколько миллиардов долларов. Журнал Foreign Policy назвал его одним из 100 глобальных мыслителей мира, также Вивек Вадхва вошёл в список Tech40 журнала TIME, став одним из сорока самых влиятельных умов в области технологий.

Двухдневный интенсив от этого видного эксперта пройдёт 8-9 октября.

Мастер-класс от Вивека Вадхвы помог масштабироваться сотням лидеров бизнеса в более чем 25 странах мира. Его обучение прошли управленцы и сотрудники Google, Microsoft, IBM, Nike, японской компании Fujitsu, американского лидера энергетической отрасли NextEra Energy, конгломерата из Малайзии Sime Darby и других крупнейших мировых корпораций.

Программа обучения даёт конкретные инструменты, практические методики и рабочие алгоритмы действий. Интенсив даёт понимание, как создаются и адаптируются компании в эпоху подрывных инноваций, как масштабировать бизнес, какие ниши будут востребованы в ближайшие 20 лет, а также какими качествами должен обладать предприниматель нового формата.

Кому будет интересен воркшоп:

стартапам и предпринимателям, которые стремятся адаптировать свои продукты к рынку и масштабироваться;

сотрудникам, которые ищут новые точки роста в карьере и бизнесе;

руководителям, которые хотят узнать о новых бизнес-моделях и способах развития многомиллиардных компаний;

корпорациям, которым интересны передовые технологии;

государственным деятелям, которые хотят создать нормативную базу в новых отраслях.

Миссию Нобелевского фестиваля по развитию образования, науки и инноваций широко поддерживают отечественные и международные организации, в их числе Генеральный партнёр фестиваля, один из крупнейших общественных фондов Казахстана «Altyn Qyran Foundation», генеральный образовательный партнёр — ключевой университет Центральной Азии «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова», стратегические партнёры — самый влиятельный бизнес-клуб Казахстана YPO Kazakhstan, а также университет нового формата Qamalladin University, официальный партнёр — образовательная компания Platonus, сеть кинотеатров Kinopark, компания BI Group, BI Education, партнёр сессий — Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева.

В числе генеральных медиа партнёров: ведущие медиа-агентство Казахстана Qamalladin media, прогрессивное издание о людях и проектах в Центральной Азии — WeProject, онлайн-платформа Skillbox, официальным рекламным партнёром выступает компания MYD.

Организаторами являются бизнес-клуб Young Presidents Organization Kazakhstan и команда Nobel Fest.