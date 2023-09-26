25 сентября в редакцию «МГ» обратились родителей детей, которые посещают сад №47 «Байтерек», расположенный в районе Старого аэропорта. Они, приводя малышей, почувствовали невыносимый запах. По словам одной из родительниц, в кастрюле на кухне кипел «синий бульон». Тогда заведующая садом Тоян Мукатова сказала, что такой случай в их саду впервые. Управление образования Уральска инициировало проверку по жалобам от родителей. Сегодня, 26 сентября, стали известны результаты.
— По итогам проверки заведующую садом уволили 25 сентября приказом руководителя городского управления образования. Заведующей складом и повару сделали строгий выговор. Заведующей детскими сада города поручили строго следить за меню,  — пояснили в пресс-службе ведомства.
Родители утверждали, что при обращении в санэпидконтроль им отвечают, что смогут провести проверку только в случае отравления ребёнка. В пресс-службе департамента эпидемиологического контроля ЗКО отметили, что в уральское управление поступила жалоба от родителей. Но для её рассмотрения необходимо обратиться с официальным заявлением, либо через электронный портал eOtinish для проведения внеплановой проверки.