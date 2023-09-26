Руководитель алматинского департамента агентства по противодействию коррупции Арман Рахимов на брифинге в РСК сообщил, что с начала года три человека получили вознаграждения. Они сообщили о коррупционных правонарушениях. Общая сумма выплат составила 520 тысяч тенге.
— Сумма варьируется от степени тяжести коррупционного правонарушения. За административное — определённая сумма, она рассчитывается в МРП. За особо тяжкие — уже до 100 МРП. Есть вознаграждение от суммы взятки. Но максимальная сумма — около 13,8 миллионов тенге, — пояснил Рахимов.
Вознаграждение выплачивается, если суд вынес приговор или постановление по делу. Или же дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. Ранее в Антикоре рассказывали, как казахстанцы могут сообщить о коррупции.