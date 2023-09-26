10 сентября казахстанский боксер Али Балоев принёс ещё один чемпионский титул в копилку Казахстана, завоевав престижный пояс WBO Global в тяжёлом весе. А пока до защиты есть время, спортсмен решил выразить благодарность соотечественникам за поддержку в ответственном бою. Совместно со своим партнером Parimatch Балоев приглашает всех желающих на вечер-знакомство 29 сентября в Алматы.

Посетителей ждёт уникальная возможность пожать руку чемпиону, получить автограф и сфотографироваться на память. Самые заряженные могут испытать свои силы в игровой зоне: сыграть в корнхолл, выбить новый рекорд на силомере и пройти полосу препятствий.

Но это еще не всё! Организаторы подготовили крутые призы для самых смелых: боксёрские перчатки с автографом, дерзкий мерч и персональную тренировку с Али. А для тех, кто не сможет присутствовать лично, где можно выиграть ещё больше подарков.

Врывайтесь на встречу за яркими впечатлениями 29 сентября в 18:00 в спортивном клубе «Lucky Cent Club» по адресу: Гагарина, 238/5.

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».