Вице-министр энергетики Ерлан Аккеженов заявил, что дефицита топлива, в том числе бензина АИ95, в стране не будет.
— Производство бензина АИ-95 в октябре будет в районе 65 тысяч тонн при потреблении 80 тысяч тонн, но наши прогнозируемые остатки за сентябрь помогут нам пройти октябрь. По ожиданиям министерства энергетики, дефицит бензина АИ-95 не прогнозируется, — заверил он.
Также вице-министр рассказал, что с Россией установлен индикативный баланс на поставку 40 тысяч тонн бензина. Недавно Минэнерго отправило письмо в Россию о его увеличении на 70 тысяч тонн, теперь баланс будет составлять порядка 110 тысяч тонн.
Вместе с тем, по Аккеженова, Казахстан вполне может обеспечить себя бензином АИ-95.
— Три завода вместе производят 120 тысяч тонн бензина АИ-95 в месяц при потреблении 80-85 тысяч тонн. Но из-за недавних проблем с Шымкентским НПЗ, где теплообменник сломался и мы ожидаем поставку нового теплообменника, этот завод работает только наполовину. Вопрос в том, что остановка АНПЗ планируется с первого октября по третьего ноября. Остановка будет полная, завод не будет работать вообще. Соответственно, ни бензин, ни дизтопливо производиться не будут. Но, забегая вперёд, скажу, что накопленные объёмы на сегодняшний момент по дизтопливу, по АИ-92 и АИ-95 позволяют нам смело говорить о том, что Казахстан ремонтный период пройдёт без дефицита, — объяснил Ерлан Аккеженов.
Он отметил, что ремонт на Шыментском НПЗ планируют завершить в первых числах ноября. Запаса бензина на сегодня в стране достаточно: авиационного топлива — примерно на два месяца, бензина АИ-92 — больше чем на месяц, дизельного топлива — на 36 дней, АИ-95 — на 24 дня.
Вице-министр заверил, что цены на бензин менять не планируют: предельная цена на АИ-92 — 205 тенге за литр, стоимость бензина АИ-95 регулирует рынок.
— Игроки на рынке вправе устанавливать цены самостоятельно, но по правилам цена основывается на себестоимости продукции. Если мы говорим про казахстанский бензин, то себестоимость ясна — это те цены, по которым продают наши местные компании: «КазМунайГаз», Petrosun, дочерние компании, независимые перерабатывающие организации. Если говорим про российский бензин, то здесь нужно учитывать себестоимость его поставок в Казахстан, — сказал Ерлан Аккеженов.
Ранее планово-предупредительный ремонт на АНПЗ проводили в 2022 году.
