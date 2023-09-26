В Атырау арестовали бывших руководителей отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата акима города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Их подозревают в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения. Заведено уголовное дело статьям 190 УК (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) и 361 УК (злоупотребление должностными полномочиями).