Учения на случай пожара и землетрясения пройдут в школах Казахстана

— В рамках учений министерство проведёт мониторинг функционирования систем безопасности. Он позволит оценить их эффективность и выявить слабые места. На основе результатов мониторинга внесут необходимые изменения, — рассказали в ведомстве.

С 25 по 29 сентября во всех школах страны пройдут учения по реагированию на чрезвычайные ситуации. Об этом сообщили в министерстве просвещения Казахстана.