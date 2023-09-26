Инцидент произошёл утром 25 сентября в селе Таскала-2. Житель Атырау сообщил спасателям об упавшей в септик корове.
— Используя альпинистское снаряжение и верёвки, при помощи трактора сельского жителя спасатели извлекли корову из септика. Спасательная операция завершилась благополучно, — рассказали в пресс-службе МЧС Казахстана.
Спасатели Атырау помогают животным регулярно. Они уже вытаскивали из септика лошадь и верблюда из грязи.