В социальных сетях распространилась информация о том, что в торгово-развлекательном центре «Тамаша» произошло возгорание. Напуганные посетители и работники ТРЦ ринулись к выходу. Между тем в пресс-службе ДЧС Атырауской области опровергли информацию о возгорании. 26 сентября в 15:23 на третьем этаже здания в электрощитовой произошло короткое замыкание провода. Пожара при этом не было. Работники центра отключили здание от электроснабжения. Однако в ДЧС сообщать об этом не стали. Но всё же специалисты ведомства выехали на место.