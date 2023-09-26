— На сегодня семеро обманутых написали заявление в полицию. Общая сумма причинённого ущерба составила 950 тысяч тенге. Мошенницу водворили в изолятор временного содержания, — сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

38-летнюю женщину из Кызылординской области подозревают в обмане жителей ЗКО. В полиции сообщили, что в декабре прошлого года и в январе этого года она брала деньги, обещая устроить на работу в Атырау.Ведётся досудебное расследование. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.