Городской акимат на своей странице в сообщил, что 11 октября в полдень по времени столицы на портале gosreestr.kz пройдёт аукцион по продаже права на аренду земельных участков для строительства коммерческих объектов.

— На аукционе выставят семь земельных участков для коммерческой деятельности в Уральске, посёлках Деркул и Круглоозерное. Регистрация участников начинается со дня публикации и заканчивается за пять минут до начала аукциона, — говорится в сообщении.

Напомним, что земельные участки на 179 млн тенге ушли на аукционах в ЗКО.