По информации Polisia.kz, стражи порядка 23 сентября на дороге Перемётное — Вечный остановили Niva. За рулём находился 39-летний мужчина.

В багажнике авто полицейские обнаружили 16 мешков с раками. Сам водитель пояснил, что выловил членистоногих в озере района Байтерек. Специалисты подсчитывают нанесённый ущерб.

Ведётся досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трёх лет лишения свободы.

Подробно, где и когда нельзя ловить рыбу, можно прочитать на сайте электронного правительства.