  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +27..+29 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +21..+23 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +21..+22 градусов, ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.