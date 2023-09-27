В ЗКО готовятся к промышленному истреблению сайги. Мясо будут перерабатывать на трёх местных заводах, сообщает телеканал Astana. Для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады под контролем сотрудников Охотзоопрома. Под отстрел попадут 200 тысяч голов. Рога планируют маркировать и хранить до 2025 года. Мясо будут проверять на наличие болезней и инфекций.
— Отлов будет производиться коралевым методом. Это большая сетка, туда загоняют всех сайгаков, — говорит руководитель инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов.
Мясо сайги будут реализовать в виде тушек на рынках города. Позже рассмотрят вопрос о производстве консервов. По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства области Рустема Зулкашева, в смену предприятия готовы принять до 1000 голов. Напомним, по результатам весеннего авиаучёта, уральская популяция составила 1,1 миллион особей, а по Казахстану достигла 1,9 миллионов особей. В конце года численность сайгаков может составить около 2,6 миллионов. 26 сентября стало известно, что сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию в Казахстане. Документ вводится в действие с шестого октября. Официально Минэкологии приказ не комментировало.