— В ходе обыска по месту жительства одного из организаторов обнаружена специально оборудованная комната для содержания соколов-балобанов, медицинские препараты для их усыпления. Сумма причинённого ущерба составила более 200 млн тенге, — информировали в комитете.

28 балобанов, занесённых в Красную книгу Казахстана, пытались вывезти из страны. Причастных к этому иностранцев и граждан РК задержали в ходе спецоперации в аэропорту Атырау. В пресс-службе КНБ Казахстана сообщили, что птиц планировали доставить в одну из ближневосточных стран (там их используют для охоты — прим. автора).Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных». Подозреваемым грозит до 12 лет заключения.