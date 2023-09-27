В антикоррупционной службе сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Алматы 1986 года рождения. Он представлялся сотрудником правоохранительных органов и помощником высокопоставленных чиновников. Подозреваемый предлагал свои услуги «по решению различного рода вопросов».
— Обманом и злоупотреблением доверия совершал хищения имущества граждан в особо крупном размере. Денежные средства предназначались якобы за принятие положительных решений в госорганах, — сообщили в Антикоре.
Подозреваемый взят под стражу. Однако в ведомстве не исключают, что жертв может быть больше. Поэтому просят всех, кто был обманут человеком на фото, обращаться по номерам: 8 (7272) 78-73-00 или 1424.