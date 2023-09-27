В спортивно-развлекательном комплексе Ice House торжественно открылась школа фигурного катания Mishin Ice Club. Грандиозное ледовое шоу сопровождалось зажигательными песнями и танцами от коллективов «Дос тобы» и «Ак жол», розыгрышем призов и фокусами от Дмитрия Демуры. Для гостей организовали фуршетный стол, ведущим программы был шоумен Александр Петренко. Также на мероприятии выступали приглашённые гости из Самары и звёздные ученики Мишина Глеб Лутфуллин и Софья Самодурова. Наравне со звёздами юные уральские фигуристки представили свои групповые номера и шоу программы.

Администрация акима Байтерекского района поздравила организаторов, спортсменов и жителей области с открытием школы. Большую благодарность выразили директору СРК Ice House Николаю Ивановичу Пустобаеву за вклад в развитие детского спорта, а воспитанникам комплекса пожелали удачи, успеха и больших побед.

Николай Пустобаев говорит, что секции по зимним видам спорта он открыл, чтобы дети не сидели в гаджетах и не бродили без дела, а больше времени уделяли своему развитию и спорту. По его словам, здоровый образ жизнь — это здоровая нация.

Главный тренер по фигурному катанию на коньках Анна Рослякова со своими подопечными подготовили танцевальные номера на льду всего за две недели. Нужно отметить, что местные фигуристки откатали программу, как профессионалы.

— Выступали девочки от 9 до 14 лет. Я бы не сказала, что были сложные элементы для девочек, да, кто-то их впервые выполнял, но девочки все молодцы, справились с поставленной задачей. Кроме того, в торжественном открытии мы задействовали ребят-хоккеистов, так как помимо фигурного катания у нас есть ещё школа хоккея. Когда я тренировалась, выходя на массовые катания с мальчиками-хоккеистами, они старались нас всегда пародировать, поэтому номер с хоккеистами взят из жизни. Мальчики показали, какие они сильные и как владеют клюшкой. А девочки в номере показали свою грацию и красоту фигурного катания. Как бы баттл, но в конечном итоге, в конце номера девочки соединились с ребятами в одно целое и уехали вместе. Победила дружба! Дети испытали восторг, не каждый день можно вот так вживую увидеть именитых спортсменов, их катание и пообщаться с ними, — рассказала Анна Рослякова.

Планов на будущее у ребят очень много, как и работы. Задачи и цели поставлены, остаётся тренироваться и готовиться к соревнованиям.

Школа фигурного катания Mishin Ice Club приглашает взрослых и детей на тренировки. В школе есть всё необходимое для качественного и полноценного ведения учебно- тренировочного процесса. В абонемент входят не только занятия на льду, но и уроки в хореографическом зале, занятия общей и специальной физической подготовки. Большое разнообразие инвентаря, есть вестибулярный вращающийся тренажёр для развития координации. Набор в секцию ведётся по трём направлениям: группа начальной подготовки, в которую принимают детей от четырёх лет, где они изучают базовые элементы фигурного катания. Группа продолжающие – это дети, которые не первый год занимаются спортом и имеют юношеские разряды. Старшая группа. А также ведётся набор в группу фитнес с 18 лет.

Тренировки проходят под руководством главного тренера Росляковой Анны Сергеевны, которая имеет образование педагога-хореографа и тренера-преподавателя. Первый урок бесплатный.

Занятия проходят в районе Байтерек, село Мичуринское, улица Придорожная, 1Г.

Подробная информация по телефону: 8-777-841-3041.