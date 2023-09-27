Дорогу на Большое алматинское озеро вновь закрыли для частных автомобилей. Об ограничениях сообщили в QazAvtoJol.
— Для обеспечения безопасности всех участников движения, поддержания и охраны порядка введено ограничение для движения транспортных средств на участке дороги Алматы — Космостанция с 15 по 34 километры, — информировали в дорожной компании.
Проезд разрешён строго по списку для служебного транспорта:
службы Национального парка,
пограничной заставы,
научной базы «Космостанция»,
метеорологическим и гидрологическим службам,
управления туризма Алматы.
Проезд был закрыл с марта 2020 года до конца августа этого года, за это время дорогу не отремонтировали, хотя планы такие озвучивались. Уже в сентябре экологическое общество «Зелёное спасение» направило профильным ведомствам письмо с требованием ограничить проезд на БАО.
— Посетители стоят в многочасовых многокилометровых пробках на узкой дороге. За несколько дней здесь произошло несколько серьёзных ДТП, пострадали люди. Экосистемы горного ущелья вновь начали испытывать шок от невероятной рекреационной нагрузки, шума, выхлопных автомобильных газов и мусора, — писали общественники.