Иллюстративное фото из архива "МГ" Дети составляют лишь небольшую часть подтвержденных случаев COVID-19, при этом менее 2 процентов зарегистрированных случаев инфицирования в Китае, Италии и США приходится на людей моложе 18 лет. Также дети моложе 18 лет составляют менее 2 процентов случаев госпитализации с COVID-19 в Великобритании. В Наццентре общественного здравоохранения сообщили, что с начала пандемии коронавирусом заразились 5,1 тысячи детей до 14 лет. Позже официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов заявил, что с 13 марта в Казахстане зарегистрировано 2257 случаев, когда коронавирусной инфекцией заразились дети, из них в больнице сейчас 114 детей. Первое исследование, показавшее этот необычный тренд, было сделано в Китае. Оно включало около 2100 детей в возрасте от двух до 13 лет, инфицированных COVID-19. Было показано, что более 90 процентов детей не испытывали никаких симптомов либо симптомы легкой или умеренной формы. В США среди детей в возрасте до 18 лет только 73 процента имели симптомы лихорадки, кашля или одышки по сравнению с 93 процентами людей в возрастной категории от 18 до 64 лет и менее 6 процентов детей нуждались в стационарном лечении по сравнению с 10 процентами взрослых. В Нью-Йорке лишь трое детей умерли от инфекции COVID-19 среди более 5443 смертей.Для многих инфекционных заболеваний существует U-образная кривая риска, причем самые молодые и самые старые в обществе наиболее уязвимы. COVID-19 не следует этому пути - даже у инфицированных малышей и новорожденных обычно наблюдаются только легкие симптомы. Врачи еще очень плохо понимают вирус, чтобы делать какие-либо выводы о том, как маленьким детям удается избежать серьезных последствий этого заболевания. Но у исследователей есть свои теории. Одна из них заключается в том, что легкие детей могут содержать меньше рецепторов АПФ2. Это фермент, который участвует в транспорте аминокислот, но в то же время является точкой входа в клетку некоторых коронавирусов, в том числе SARS-CoV и SARS-CoV-2. Предполагается, что инфекция SARS-CoV-2 может подавлять АПФ2, что приводит к отеку легких и миокардиту. Другая теория полагает, что по неизвестной причине дети младшего возраста не имеют агрессивного иммунного ответа, известного как "цитокиновый шторм", это чрезмерная реакция иммунной системы на вирус, которая приводит к развитию сильных воспалительных процессов с поражением как легких, так и печени с почками. Он является тяжелейшим осложнением COVID-19. Именно эта интенсивная иммунная реакция может действовать как дружеский огонь в легких, еще более затрудняя дыхание в и так непростой для организма ситуации. Почему у детей нет гиперреактивных иммунных реакций, пока неясно, но это может быть потому, что их системы не подготовлены для запуска такого мощного иммунного ответа. Иммунная система у детей развивается со временем, и в первые годы жизни дети не имеют такого же устойчивого иммунного ответа, как дети старшего возраста. В контексте респираторных заболеваний это хорошая новость, ибо вирусы, такие как грипп, часто поражают самых молодых и очень старых более агрессивно, учитывая их более уязвимую иммунную систему. Видимо, не в случае короновируса. Но иногда организм ребенка реагирует на этот вирус иначе, вызывая состояние, похожее на болезнь Кавасаки.В апреле исследователи в Великобритании и нескольких европейских странах с большим количеством случаев COVID-19 обнаружили новый воспалительный синдром у детей, который был похож на болезнь Кавасаки, редкий синдром, который, как известно, поражает маленьких детей. Состояние, которое исследователи назвали педиатрическим мультисистемным синдромом воспаления (ПМВС), временно связанным с SARS-CoV-2. В Англии было зарегистрировано менее 200 случаев (из 313 тысяч зараженных) с различными симптомами и степенью тяжести ПМВС, и большинство детей уже выздоровели. В итальянском регионе Бергамо было обнаружено увеличение случаев заболеваемости Кавасаки в 30 раз. Новое состояние встречается очень редко, но дети могут его переносить крайне тяжело, без лечения существует риск серьезных осложнений, но раннее выявление и лечение дают положительный результат и полное выздоровление. 8 августа в Актобе сообщили о мультисистемном воспалительном синдроме у двух детей 5 и 15 лет. Они поступили в тяжелом состоянии, но уже переведены в общую палату, угрозы для жизни нет. 10 августа в Минздраве сообщили о трех случаях регистрации синдрома Кавасаки - в Нур-Султане, Алматы и Петропавловске. ПМВС чаще поражает детей старшего возраста, чем болезнь Кавасаки, в среднем девять лет против четырех, и чаще проявляется болями в животе и диареей наряду с общими признаками, такими как постоянная лихорадка. Анализы крови также демонстрируют разные результаты: пациенты с ПМВС показывают больше маркеров воспаления и сердечных ферментов, что указывает на то, что сердце находится в состоянии перегрузки. Болезнь Кавасаки повреждает коронарную артерию таким образом, что по мере роста ребенка артерия не растет соответственно. Это приводит к уменьшению количества крови, которая может достичь сердца. Иммунная терапия помогает облегчить эти проблемы, поэтому ее также применяют на пациентах с ПМВС, хотя, по мнению специалистов, лечение следует тщательно контролировать: различия этих двух заболеваний еще не изучены. Болезнь Кавасаки поддается лечению и приводит к значительному повреждению сердца примерно в 25 процентах случаев, без вмешательства, многие пациенты с ПМВС страдают от такого же серьезного повреждения сердца, что могут впасть в шок. Болезнь Кавасаки – это загадка. Она имеет четко определенный набор симптомов, включая постоянную высокую температуру, налитые кровью глаза, покраснение вокруг рта, сыпь на теле, покраснение и опухание ног и рук. В США ежегодно диагностируется всего несколько тысяч случаев Кавасаки (на 328-миллионное население страны). Частично из-за его редкости доктора все еще не знают точно, что вызывает болезнь, но доминирующая теория состоит в том, что патоген, наиболее вероятно вирус, толкает иммунную систему ребенка в перегрузку, вызывая воспаление во всем теле. Это воспаление может быть успешно устранено с помощью внутривенного введения иммуноглобулина на основе антител, но, если его не лечить, оно может привести к необратимому повреждению сердца.До пандемии COVID-19 было несколько исследовательских работ, предполагающих, что другие виды коронавирусов могут вызывать болезнь Кавасаки. В июне итальянские ученые зафиксировали 30-кратное увеличение заболеваемости синдромом Кавасаки. Они связывают эпидемию SARS-CoV-2 с высокой заболеваемостью тяжелой формой болезни Кавасаки и считают, что аналогичная вспышка болезни Кавасаки ожидается в странах, вовлеченных в пандемию коронавируса. Возможно, что SARS-CoV-2 влияет на детей, склонных к Кавасаки, по-разному, в зависимости от генетики. Некоторые могут избавиться от инфекции SARS-CoV-2 без какого-либо воспалительного ответа. Но также есть и случаи развития болезни, подобной Кавасаки. У других же может возникнуть воспалительная реакция, немного отличающаяся от болезни Кавасаки. На данный момент ученые проводят исследования по секвенированию всего генома у детей с различными типами ПМВС, а также у детей, у которых была диагностирована болезнь Кавасаки до пандемии COVID-19, чтобы найти различия и сходство.Родители могут быть напуганы тем, что имеется так мало информации о болезни Кавасаки и ПМВС. Но большинство экспертов склоняются к тому, что для паники нет оснований. Дети по-прежнему гораздо реже, чем взрослые, заболевают серьезной инфекцией COVID-19. По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний, только около 2 процентов подтвержденных случаев COVID-19 в США были среди детей младше 18 лет. Даже среди детей с COVID-19 ПМВС является очень редким осложнением. Тем не менее родители не должны откладывать обращение к врачу, если они видят какие-либо симптомы болезни Кавасаки у своих детей. При быстром лечении большинство детей должно поправиться без осложнений. Педиатры многих стран согласны в том, что все еще имеет смысл предполагать, что дети могут быть столь же уязвимы к инфекции, как и взрослые, и что они могут распространять вирус так же эффективно, как и взрослые, даже если у них нет симптомов.