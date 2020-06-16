Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, инцидент произошел во время перемены в приемной кабинета директора. Дежурный учитель, недовольный поведением ученика 11 класса, вызвал его в кабинет директора. В присутствии дежурного учителя директор школы нанес несколько ударов по лицу и телу несовершеннолетнего, причинив легкий вред его здоровью.

Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО от 15 июня директор районной школы был признан виновным по статье 140 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником учебного учреждения, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним".

– Учитывая, что виновный впервые совершил уголовный проступок, суд приговорил его к штрафу в размере 202 тысячи тенге, с лишением занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на два года. В целях профилактики подобных правонарушений судом было вынесено частное постановление в адрес начальника управления образования ЗКО для создания в учреждениях образования безопасного пространства для учащихся, проведения разъяснительной работы среди работников системы образования области о соблюдении требований Закона РК «Об образовании», - сообщили в областном суде.

Приговор не вступил в законную силу.

