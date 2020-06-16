Спасательная операция / Фото КЧС МВД РК В Толебийском районе Туркестанской области спасатели проводят операцию по спуску с гор заблудившихся детей, сообщила пресс-служба КЧС. 15 июня из зоны отдыха "Бургулюк" к предгорью вышли 25 человек, из них трое взрослых и 22 школьника. Затем десять человек, девять учеников и один воспитатель, поднялись в горы. При спуске три ученика из этой группы заблудились. - В 22.48 после спуска с гор воспитатель сообщил об этом по номеру 112. С 23.00 проводились поисково-спасательные работы силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента, ДЧС Туркестанской области, бригады скорой медицинской помощи, отдела полиции. Всего задействовано 23 человека и пять единиц техники, – говорится в сообщении. 16 июня в 00.58 поисковая группа ОСО ДЧС Шымкента обнаружила тело 17-летнего подростка, который сорвался с обрыва. Тело погибшего спустили и передали полиции. По состоянию на 11.00 спасатели нашли двоих учеников, они всё ещё находятся в горах, с ними установили связь. - Спасатели с применением альпинистского снаряжения проводят операцию по спуску и спасению детей. Спасательная работа затруднена, так как эта местность скалистая, высокогорная, с крутыми склонами, – добавили в КЧС. Позже стало известно, что двух найденных школьников в горах двух учеников уже спускают с гор, сообщили в пресс-службе КЧС. - Операция длится более пяти часов, затрудняется скалистой местностью, высокогорьем и крутыми склонами. В 11.48 одного подростка спустили с опасной высоты и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, состояние удовлетворительное, телесных повреждений нет. В 12.50 второго подростка спасатели с использованием снаряжения подняли на высоту 50 метров, сейчас спускают его в пешем порядке по тропинке, уже более полутора часов, – рассказали в КЧС. В комитете уточнили, что второй школьник не падал, спасатели подняли его на 50 метров, так как это было оптимальное место для его дальнейшего спуска. В отношении учителя, который повёл детей в горы, проводят досудебное расследование по статье 141 УК РК – "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". - Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Толебийского РОП. В отношении учителя проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, – сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

