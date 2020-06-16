Подозреваемый был задержан полицейскими. Он арестован на два месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Место происшествия - с.Дарьинское
В полиции рассказали, что 12 июня в 3.55 в дежурную часть Приурального ОП района Байтерек поступило сообщение о том, что в селе Дарьинское неизвестный выстрелил
из огнестрельного оружия в 26-летнего мужчину. Последний вскоре скончался в реанимационном отделении многопрофильной больницы в городе Уральск.
Журналисты побывали на месте происшествия, поговорили с односельчанами погибших. К удивлению, сельчане, проживающие возле того самого места, где произошла драка, а затем стрельба, в один голос твердили, что ничего не слышали и не видели. Однако другие жители села знают подробности произошедшей трагедии.
Со слов односельчан, убитый мужчина был спокойным и доброжелательным, а его мама работала на передовой во время карантина - она врач.
Житель села Дарьинское района Байтерек Владимир Замниборщ рассказал, что в ту ночь по улице Тайманова между молодежью завязалась драка. Мужчина сказал, что подозреваемый порою был агрессивным и нередко хватался за оружие.
- Видимо, втроем или вчетвером побили подозреваемого, тот не выдержал, поехал на машине домой, взял оружие, вернулся и выстрелили в обидчика. Ну понятно, что в его жизни (жизни подозреваемого в убийстве - прим.автора) не все гладко, он рано остался без матери. А убитый был неплохим парнем. Да что сказать, молодежь - шпана, вот так и получилось, - отметил Владимир Замниборщ.
Под подозрение в убийстве попал житель села 37-летний Иван Чурилов. Журналисты побывали в его доме. На пороге корреспондентов встретила его бабушка Зинаида Кирилина, которая рассказала, что к ним пару дней назад приезжали полицейские, проводили обыск, но они якобы ничего не нашли.
- Я даже ничего не могу сказать, мне неизвестно, что произошло в ту ночь. Мой внук остался без матери в раннем возрасте, отец женился, а его воспитывала я. Знаете, какой он был трудолюбивый, все время занимался ремонтом, кому-то мотоцикл починит, кому-то автомобиль. А сейчас его забрали полицейские, а я целыми днями лью слезы в неведении. Как такое пережить, не знаю, сердце болит за него. Ведь не пил, был такой спокойный. Вон, посмотрите, какой огород он посадил, - говорит бабушка.
Семья погибшего с болью и горечью переживает утрату. Мама погибшего отказалась разговаривать с журналистами, она до сих пор не может прийти в себя. Однако родственники поделились, что убитый был спокойным и безобидным парнем.
- У них очень хорошая семья, которая вот-вот должна была переехать в Уральск. Можем сказать одно, что погибший был весь в отца, занимался ремонтом машин. Перед смертью отремонтировал очередной автомобиль и хотел на нем перевозить вещи в город. Он был абсолютно не агрессивный. Я не знаю, что у них случилось в ту ночь, но все говорят, мол, слово за слово и вышло такое горе. У него после ранения даже не были задеты органы и кости, но, к сожалению, спасти не удалось. Да, мы до сих пор в это не хотим верить, - рассказали родственники погибшего. - После происшествия его сразу же доставили в местную больницу, отсюда уже быстро-быстро перенаправили в многопрофильную больницу Уральска, а там уже его не смогли спасти. Когда человека нет в живых, все остальное уже неважно.
Также они отметили, что к ним в день похорон с извинениями приходил отец подозреваемого.
В департаменте полиции ЗКО отметили, что суд санкционировал арест подозреваемого сроком на 2 месяца.
- По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, - пояснили в ведомстве.
Стоит отметить, что район Байтерек - один из криминальных районов области. Так, в ночь на 13 января 2014 года было совершено дерзкое нападение на дом главы крестьянского хозяйства, известного бизнесмена и его жену в ЗКО Виталия и Валентину Каркулу. Тогда хозяин дома был убит выстрелом в голову
, а его жену оглушили, после чего она с тяжелейшими травмами, в состоянии комы была доставлена в больницу. Подозреваемые в убийстве были задержаны. 25 июня 2014 года состоялся обвинительный приговор
по делу об убийстве Виталия Каркулы и разбойном нападении на дом предпринимателя. Тогда трое подсудимых были признаны виновными. Главарь банды Азамат Тогаев был лишен свободы пожизненно, его подельники Мерген Иманкулов и Кенже Биржанов были приговорены к 22 годам лишения свободы каждый. Срок они будут отбывать в колонии особого режима.
Ещё одно жестокое убийство бизнесмена и его семьи произошло в селе Янайкино района Байтерек вечером 14 января этого года. В тот день в селе загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме тела трех человек
с ножевыми ранениями. Погибшими оказались 67-летний Александр Запрометов, его 66-летняя жена Валентина и их 43-летний сын Сергей. Перед смертью Валентина успела позвонить соседке и сообщить, что на них совершено нападение.
Однако подозреваемых
в тройном убийстве задержать не удалось. Позже стало известно, что из дома семьи бизнесмена было похищено
оружие.
В самом селе Дарьинское 28 июля 2018 года была изнасилована и убита
17-летняя Дана Утегалиева. Полицейские задержали подозреваемого сразу же. Им оказался 20-летний Асхат Темирбаев. Родные убитой сразу заявили, что они не верят
, что Дану убил один человек. По словам тети, девочка занималась борьбой и одному человеку могла дать отпор. 11 января первый состав присяжных заседателей оправдал
Темирбаева, однако тот обвинялся по по четырем статьям: ст. 99 ч. 1 УК РК "Убийство", ст. 120 ч.3 УК РК "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней", ст. 121 ч.3 п.3 "Насильственные действия сексуального характера", ст. 188 ч.1 "Кража". Тогда его отпустили из зала суда. Позже апелляционный суд отменил решение
суда присяжных. В итоге Темирбаев был приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Фото Медета МЕДРЕСОВА