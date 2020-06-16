Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев, ими была организована работа в Центре обслуживания населения Курмангазинского района по выдаче государственных регистрационных номерных знаков на транспортные средства, ввезенные из Республики Армения. - В административном здании управления полиции и в специализированном центре обслуживания населения (авто ЦОН) организована работа Call-центра, куда на сегодняшний день поступило более тысячи обращений. Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировали и получили желтые государственные номера более 400 человек, - пояснили в департаменте полиции Атырауской области. Стоит отметить, что около 7 тысяч транспортных средств было завезено в Атыраускую область из Армении, из них более 2,2 тысячи машин - праворульные. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.