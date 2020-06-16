В едином национальном тестировании примут участие около четырех тысяч выпускников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что в этом году главный школьный экзамен стартует в нашей области 22 июня.
– Первыми ЕНТ будут сдавать выпускники Жангалинского и Жанибекского районов. В этих районах тестирование пройдет 22 июня. В Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Сырымском районах - 23 июня, в Уральске - 23 июня, а в Каратобинском районе ЕНТ начнется 28 июня, - сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО.
Во всех пунктах при прохождении тестирования сохраняется технология проведения ЕНТ. Во время тестирования будут использоваться металлоискатели, видеонаблюдение и подавители сигналов сотовых телефонов.
Заявки на участие подали 4366 выпускников из 5142.
В филиале национального центра тестирования при ЗКГУ имени М.Утемисова рассказали, что во время сдачи ЕНТ будут соблюдаться строгие санитарно-эпидемиологические требования. Если в предыдущие годы экзамен проходил в два потока, в каждом из которых числились по 700-800 выпускников, то в этом году планируется восемь потоков, в каждом из которых будут по 200-250 человек.
– Между выпускниками должна соблюдаться социальная дистанция, не будет допускаться скопление людей. У входа в здание специалисты будут измерять температуру тестируемых с помощью тепловизоров. Если у кого-то будет отмечаться повышение температуры, то мы вынуждены будем не допустить его к тестированию. Кроме этого, каждому выпускнику будут выдаваться по две маски. У входа все тестируемые будут проходить через дезинфицирующий тоннель, то есть волосы, одежду и личные вещи выпускника будут обрабатывать специальным антисептическим средством. Для людей оно абсолютно безопасное. Обувь будет обрабатываться на специальном дезинфицирующем коврике. В каждой аудитории будут установлены бактерицидные лампы и санитайзеры. В день тестирования будут дежурить ответственные люди, которые будут контролировать соблюдение этих мер. Кроме этого, будет организовано дежурство медиков, пожарных и полицейских, - рассказала руководитель филиала национального центра тестирования при ЗКГУ имени М.Утемисова Диляра Амиргазина.
Стоит отметить, что в центре тестирования при ЗКГУ ЕНТ будет проходить с 26 июня по 3 июля. В нем примут участие 2666 человек, 1384 из которых являются выпускниками школ, 414 - выпускники колледжей и выпускники прошлых лет.
– Убедительно просим родителей не приходить в здание ЗКГУ вместе с детьми и не создавать скопление. За ходом ЕНТ вы можете следить при помощи онлайн-трансляции, - отметила Диляра Амиргазина.
В филиале национального тестирования при ЗКАТУ имени Жангир хана ЕНТ будет проходить с 23 по 30 июня. Тестируемых разделили на восемь потоков, всего - 1207 выпускников.
