Айымгуль Тржанова возглавляла ведомство всего 10 месяцев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО назначена руководитель управления образования Фото из архива "МГ" Руководитель управления образования ЗКО Айымгуль Тржанова была назначена на эту должность в августе прошлого года. На этом посту она сменила Шолпан Кадырову, которая возглавляла управление образования с осени 2017 года. Однако выяснилось, что Айымгуль Тржанова в скором времени планирует перейти на другую работу. - В данное время я в отпуске, но планирую переход на другую работу в другой город. Это мое решение. Я благодарна своему руководителю, Гали Нажемеденовичу за нашу совместную работу, - сообщила Айымгуль Тржанова в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ".  