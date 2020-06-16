Как сообщили на официальной странице ТОО «Батыс су арнасы», 17 июня в поселке Зачаганск на пересечение улиц Жангир хана и Саратовская трасса будут проводиться работы по подключению вновь построенного водопровода. Протяженность водопровода составляет 1,3 км.

Подача водоснабжения временно прекращается в жилые дома частного сектора по адресам: микрорайоны СМП, Жаксы ауыл, Аул ученых, Арман, Коктем, Кең дала, Сарытау, Птицефабрика, благоустроенного сектора по ул.Монкеулы, также в здания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6», ЗКАТУ, АвтоЦОН.

Ориентировочное время проведения работ – с 9.00 до 20.00.

– Приносим извинения за временные неудобства. Просим произвести запас воды, - сообщили в ТОО "Батыс су арнасы".

