Андрей Петров. Фото: РгК «Батыс» Национальной гвардии РК В пресс-службе РгК «Батыс» Национальной гвардии РК рассказали, что инцидент произошел в 03.00 15 июня. Как стало известно, военнослужащий воинской части 6655 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан ефрейтор Андрей Петров вышел на балкон и услышал женские крики о помощи. Он выбежал на крики. В кустах, около дома, он увидел мужчину, совершающего насильственные действия сексуального характера в отношении девушки. Он подбежал к месту происшествия и задержал мужчину. Затем позвонил на 102 и вызвал наряд сотрудников полиции. До прибытия полицейских удерживал задержанного на земле, который пытался оказать сопротивление и скрыться с места преступления. - Я искренне верю, что в случае необходимости любой поступит так же, как и я. Это не подвиг. Это дело чести любого человека – помочь ближнему. Не оставайтесь безразличны, не проходите мимо! – говорит ефрейтор Андрей Петров. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, в его отношении начато досудебное расследование, пострадавшая написала заявление в полицию, перед этим поблагодарила гвардейца за свое спасение. Командир воинской части вручил грамоту и ценный подарок ефрейтору Андрею Петрову за проявленную бдительность, решительные и грамотные действия и активную гражданскую позицию. Стоит отметит, что Андрей уроженец города Эмба, служит в войсках Национальной гвардии с 2017 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.